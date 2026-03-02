رئيس جمهورية أذربيجان يعزي باستشهاد قائد الثورة الإسلامية
أعرب رئيس جمهورية أذربيجان "إلهام علييف"، عن أعمق تعازيه بمناسبة شهادة القائد الشهيد للثورة الإسلامية، وذلك في رسالة إلى رئيس الجمهورية والشعب الإيرانين؛ مشيرا إلى أن الشهيد آية الله السيد علي خامنئي قام بدور مهم على مدى سنوات عديدة في حياة الدولة والمجتمع الإيراني.
وجاء في رسالة "علييف" متوجها إلى رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" والشعب الإيراني، أن آية الله الخامنئي كانت له مكانة خاصة في الحياة السياسية والدينية لبلاده، وان رحيله تشكل خسارة كبيرة.
وأضاف رئيس جمهورية أذربيجان : إننا نعرب عن أحر تعازينا لكم ولشعب إيران الصديق في هذا الفقد الكبير، ونتمنى لكم الصبر والسلوان.