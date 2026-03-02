رئیس السلطة القضائیة: اجتماعات مجلس القیادة المؤقت تنعقد على وجه العجالة

وأضاف : مجلس القيادة المؤقت يقدم الدعم والإسناد الكاملين لجميع القوات المدافعة عن أمن الشعب والقوات المسلحة.

والجدير بالذكر أن مجلس القيادة المؤقت تشكّل يوم أمس الأحد بعد الإعلان عن خبر اغتيال وستشهاد قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي؛ ويتألف أعضاؤه من مسعود بزشكیان الرئيس الإیراني، وغلام حسين محسني إیجئي رئيس السلطة القضائية، وعلي رضا أعرافي عضو مجلس صيانة الدستور.

وتابع رئيس السلطة القضائية : قواتنا المسلحة في حالة تأهب قصوى، وقدراتها وإمكانياتها تفوق ما كانت عليه في حرب حزيران (يونيو).

كما صرح ايجئي : لقد اتخذت الحكومة إجراءات مرضية في المرحلة الحالية من أجل الدفع بعجلة شؤون البلاد وتأمين الاحتياجات الأساسية والتموين العام.

