ناقلة تابعة للبحرية الأمريكية تتعرض لهجوم صاروخي إيراني

وأفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن فريق إدارة السفينة "كرولي" بأن ناقلة نفط كانت جزءا من برنامج تزويد الجيش الأمريكي بالوقود، قد تعرضت لأضرار في الخليج الفارسي.

وأوضحت "كرولي" في بيان، أن سفينة "ستنا إمبيراتيفو" لحقت بها أضرار نتيجة مقذوفات جوية أثناء رسوها في الميناء.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين بحريين، أن الناقلة التي ترفع العلم الأمريكي تعرضت لإصابة بصاروخين مجهولين في ميناء البحرين.

وجاء في تفاصيل هذا الخبر، ان السفينة تعرضت للهجوم عند الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش وما تزال متواجدة قبالة الميناء.

