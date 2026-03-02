إيران.. إرتفاع عدد الشهداء في الهجمات الصهيو أمريكية إلی 555 شهیدا

ونتيجة للهجمات التي شنها الأعداء في الأيام الأخيرة، أصبح تعرضت 131 من مدن البلاد للأضرار وبناءً على تقارير من فرق الإغاثة حتى هذه اللحظة، وصل عدد الشهداء إلى 555 شهیدا في ظل استمرار عمليات الإخلاء والإغاثة والنقل وتوفير الخدمات العلاجية للمصابين في هذه الهجمات.

وجاء في بيان الهلال الأحمر: أن عمليات الإغاثة مستمرة دون انقطاع، تماشياً مع رسالة الهلال الأحمر، وبمشاركة أكثر من ۱۰۰ ألف من المتطوعين والمسعفين في المناطق المتضررة.

وفي إطار دعم المتضررين وعائلاتهم، بدأ نظام الدعم النفسي الهاتفي (٤٠٣٠) نشاطه، حيث يمكن لعامة الناس الاستفادة من خدمات الاستشارة والدعم النفسي التي يقدمها هذا النظام على مدار الساعة.

كما أن أكثر من ۴ ملايين متطوع في الهلال الأحمر في حالة تأهب قصوى وتستمر عمليات الإغاثة والخدمات الطبية في جميع المناطق المتضررة دون توقف وتبذل الفرق المختصة قصارى جهدها لتقديم المساعدة للمصابين والمتضررين.

کما أعربت جمعية الهلال الأحمر عن تعاطفها العميق مع أسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأكدت أنها ستظل إلى جانب الشعب مستخدمة كافة طاقاتها البشرية واللوجستية حتى عودة الهدوء الكامل إلى البلاد.

