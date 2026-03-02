الدفاع الجوي یسقط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15"

وقال مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي في بيان: إن الدفاع الجوي الإیراني استهدف طائرة مقاتلة من طراز "إف-15" تابعة للجيش الأمريكي المعتدي التي كانت تنوي الهجوم على البلاد، وسقطت حطام الطائرة المقاتلة المنكوبة في الكويت بسبب قربها من من هذا البلد .

یذکر أنه استهدفت وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية والبحرية للجيش، من مناطق مختلفة، الیوم الاثنین، القاعدة الجوية الأمريكية "علي السالم" في الكويت، وسفن العدو في شمال المحيط الهندي، بإطلاق 15 صاروخ كروز.

