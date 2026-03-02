لاريحاني: خلافا لـ امريكا.. ايران مستعدة لحرب طويلة الامد

وتابع لاريجاني في تدوينة نشرها اليوم الاثنين على منصة اكس : على غرار 300 عام مضت، فإن ايران لم تكن البادئة بالحرب، وقواتنا المسلحة الشجاعة لم تشنّ اي هجوم سوى للدفاع (عن الوطن)؛ نحن بغض النظر عن الثمن، سنحمى بكل اقتدار عن انفسنا وحضارتنا الممتدة منذ 6 الاف عام.

وختم امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني تدوينته، مؤكدا : سنجعل اعداءنا يندمون على اخطائهم في الحسابات؛ فإن ايران مستعدة لحرب طويلة الامد؛ خلافا لـ امريكا.

