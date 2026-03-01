ایروانی: سنواصل الدفاع المشروع بحزم مادام العدوان مستمرا

وقال ايرواني في كلمته خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت: ان ما يحدث الان انما هو عمل عدواني عسكري صارخ وعلني. ان حرب اميركا والكيان الاسرائيلي اليوم هي ليست مجرد حرب ضد ايران بل هي حرب ضد ميثاق الامم المتحدة، حرب ضد القانون الدولي، وحرب ضد النظام القانوني الدولي الذي بنيت على اساسه منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي على مدى اكثر من 8 عقود.

واكد ايرواني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت مرارا التزامها بالدبلوماسية والتفاوض، لكنها لن تستسلم ابدا امام الضغوط والاكراه او القوة. الدبلوماسية لها قواعد ومبادئ ولا يمكن ان تتعايش مع العدوان.

واضاف السفير الايراني: ان واجب اعضاء مجلس الامن هو الدفاع عن القانون الدولي خاصة الميثاق. لم يُطلب منهم الحكم بشان الانظمة السياسية للحكومات او تحديد هل ان العدوان العسكري او الحصار الاقتصادي سيؤدي الى الحرية او السيطرة. الاعراب عن القلق والادانات الفارغة لا تكفي. على المجلس ان يبادر.

endNewsMessage1