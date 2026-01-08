وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بيروت

وغادر وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي إلى بيروت اليوم الخميس على رأس وفد سياسي واقتصادي للقاء مسؤولين لبنانيين.

وقال عراقجي أمس عن هذه الزيارة: "علاقاتنا مع لبنان، ومع الشعب اللبناني بأكمله وحكومة هذا البلد، قائمة منذ زمن، ونسعى إلى تعزيز هذه العلاقات. وهناك أيضاً دوافع لدى الجانب اللبناني. وسيرافقني وفد اقتصادي في زيارتي إلى لبنان".

