متحدثة الحکومة الإیرانیة: لن نسمح باستغلال الاحتجاجات الشعبیة

وقالت "مهاجراني" علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء : من النقاط التي أثيرت في اجتماع الحكومة اليوم، التقارير المتعلقة بالاحتجاجات التي تجري في البلاد، وخاصة ما حدث في محافظة ايلام (غربي البلاد) وفيما يتعلق بالمستشفى في هذه المدينة.

واكملت : في هذا السياق، تم التأكيد على أن القطاع الصحي، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، وكل ما يتعلق بالمرضى وحقوقهم، يحظى دائما بالاحترام ويجب أن يبقى آمنا. ومن البديهي أن أي ضرر أو اعتداء على هذا القطاع خلال أي نوع من الاحتجاجات يُعد مساسا بأمن الشعب وسلامته، وهو أمر غير مقبول بتاتا.

وأضافت: فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بمحافظة إيلام، أوعز الرئیس "بزشکیان" بإجراء التحقیق بشأن هذه الأحداث كما أصدر کل من وزير الصحة ووزير الداخلية ایعازا خاصا لإجراء تحقيق قانوني في القضية وأرسل وزير الداخلية ممثلاً سيقوم بإعداد التقارير اللازمة.

وتابعت الناطقة باسم الحكومة : لقد شدد الرئيس بزشكيان على أنه في الحوار مع الشعب والمتظاهرين ،لن يُسمح باستغلال أو مصادرة الاحتجاجات الشعبية من قبل جهات أخرى أو إساءة استخدامها لأغراض تیارات أخرى.

واستطردت قائلة : بناء عليه، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة قيام المحافظين وجميع المسؤولين في المحافظات بإجراء حوار مع الشعب، لضمان سماع صوت المواطنين ومعالجة المشكلات القائمة.

endNewsMessage1