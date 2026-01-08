إيران والعراق يؤكدان على استمرار التعاون الأمني

واوردت وكالة الانباء العراقية ان قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني العراقي، والملحق العسكري الايراني مجيد قلي بور تبادلا في لقائهما في بغداد الآراء وناقشا سبل مواصلة التعاون في مجال مراقبة الحدود، ومنع التهريب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

يُذكر أن السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق كان قد سلّم اول أمس خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رسالة خطية من وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

