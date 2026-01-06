حقوق الإنسان الإيرانية تدين العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا

وأعربت لجنة حقوق الإنسان في إيران، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالعمل العسكري الأمريكي ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، بما في ذلك قصف أجزاء من أراضيها واقتياد الرئيس الفنزويلي الشرعي وزوجته إلى الأراضي الأمريكية قسرا؛ مؤكدة بأن هذه الإجراءات تمثل عدوانا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأضاف البيان، أن حظر استخدام القوة يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي، وأن ميثاق الأمم المتحدة يمنع صراحة أي تهديد أو استخدام للقوة ضد سيادة الدول؛ مضيفا أن العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا، في غياب تفويض من مجلس الأمن الدولي ودون توافر شروط الدفاع الشرعي، يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

كما أكدت اللجنة الايرانية لحقوق الانسان على، أن "أمريكا عبر الاختطاف غير القانوني والنقل القسري لنيكولاس مادورو، انتهكت أيضا حقه في محاكمة عادلة"؛ معتبرة أن أي لائحة اتهام داخلية قبل تفهيم التهم وسماع الدفاع، فهي تفتقر إلى المشروعية وتشكل تجاوزا متعمدا لمعايير العدالة الدولية.

وشددت اللجنة في بيانها على أن النهج الأحادي واستخدام القوة يهددان السلم والأمن الدوليين ويقوضان النظام القانوني القائم على ميثاق الأمم المتحدة؛ ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى عدم التزام الصمت واتخاذ إجراءات لحماية سيادة القانون.

وختم هذا البيان بالإعلان عن تضامن اللجنة الايرانية لحقوق الانسان مع حكومة فنزويلا وشعبها؛ مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراءات قائمة على القوة والتهديد، وطالبت بمساءلة المخططين والمنفذين للانتهاكات المرتكبة خلال هذا العدوان.

