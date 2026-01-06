ايران تدين العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي؛ الذي اعرب عن تضامنه مع عوائل الشهداء والحكومة والشعب في لبنان.

وفي اشارة الى استهداف الكيان الصهيوني للمناطق السكنية والصناعية والبنى التحتية الحضرية في لبنان، اعتبر "بقائي" هذه الهجمات بأنها اتنهاك سافر لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي؛ مطالبا بمحاكمة الكيان الصهيوني وانزال العقاب فيه لقاء جرائم الحرب التي يقترفها.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الانتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني خلال أكثر من عام مضى؛ مذكرا بمسؤولية الجهات الضامنة لوقف النار، وداعياً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ودول المنطقة إلى التحرك بمزيد من الجدية لمواجهة النزعات العدوانية والمحرضة على الحروب لهذا الكيان.

endNewsMessage1