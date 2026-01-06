عراقجي يؤكد على توظيف الدبلوماسية الفعّالة في العلاقات مع نيوزيلندا

واستعرض السفير نظرآهاري وعراقجي في هذا اللقاء، آخر تطورات العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيوزيلندا وفرص تعزيز التعاون المشترك.

الى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية الإفادة من الدبلوماسية الفعّالة؛ مشددا ضرورة استمرار وتوسيع التفاعلات والمشاورات في مختلف المجالات لتعزيز العلاقات الثنائية وفق مبدئي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

