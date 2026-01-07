اعتقال عناصر شبكة مناهضة للامن في مازندران شمال ايران

وأعلنت مديرية المخابرات العامة في محافظة مازندران أنه تم تحديد عشرة عناصر مرتبطة بمدير قناة ما تسمى بـ"كشف وقنص المرتزقة" على تطبيق تيليغرام، وإلقاء القبض عليهم خلال عمليات استخباراتية.

وقد أُنشئت هذه القناة بدعوى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، إلا أنها دأبت على نشر صور لأشخاص عاديين في غرب محافظة مازندران، ونشر أخبار كاذبة ومُسيئة بحقهم، ما أدى في بعض الأحيان إلى حالات انتحار وطلاق بين الأسر، فضلاً عن محاولات ابتزاز الأموال من سكان المحافظة.

وإلى جانب ابتزاز الناس ومطالبتهم بالمال مقابل حذف المحتوى المنشور على القناة، عمل الشخص المذكور آنفاً أيضاً على أعمال تخريبية، وحثّ متابعيه على المشاركة في أعمال شغب وحرق أماكن عامة ومكاتب حكومية ومراكز عسكرية وأمنية، وكتابة شعارات، وغير ذلك.

وقد شكّلت هذه المجموعة فريقاً للاحتيال المالي والاستيلاء على الأراضي في غرب المحافظة لتأمين موارد مالية وتكوينها.

المعتقلون الحاليون هم العناصر الرئيسية وبعض الشركاء الماليين، وفي هذا الصدد، تم تحديد الموارد المالية وطرق تحويل الأموال إلى الخارج. إضافةً إلى ذلك، تم إحباط بيع أراضٍ ونقل وثائق بقيمة مئة مليار تومان، ومنع تحويلها في نهاية المطاف إلى الخارج لصالح رئيس الشبكة.

endNewsMessage1