بزشكيان: الوحدة والتماسك وحدهما يبقيان البلاد صامدة

وصرح الرئيس بزشکیان، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر وطني، بأن "واجبنا هو أن نكون خداما للشعب بكل إخلاص، وأن نعمل على جعل المواطنين متفائلين تجاه النظام والثورة الإسلامية"؛ متطرقا الى المشاكل الاقتصادية الراهنة وقال : ان المسؤول عن الظروف الحالية ليس الشعب ولا الموظفون ولا الطلاب، بل أنا المسؤول، ونحن المسؤولون، وعلينا تصحيح الأداء ومعالجة مكامن الخلل.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الوحدة والتماسك لصون المجتمع؛ مشددا على أن الشعب هو أغلى ما نملك، ومن دونهم نحن لا نتمتع بأي شرعية؛ داعيا إلى التعاون المشترك للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

وأشار إلى التزام الحكومة بإرساء العدالة في المجتمع؛ مشددا على بذل كل الجهود لمنع الفساد والارتشاء، وأكد على ضرورة التواصل مع المواطنين لإثبات "أننا خدام لهم وملتزمون بخدمتهم".

وأضاف الرئيس "بزشكيان"، أنه "يجب تحقيق الوحدة والتماسك على أرض الواقع وليس مجرد أقوال"، وقال : يجب ان نبثت بأننا نعمل من أجل حل مشاكل الناس والاهتمام بشؤونهم"؛ محذرا من اتخاذ قرارات خاطئة بسبب الانتماءات الحزبية أو العرقية أو الشخصية، مبينا ان "كل خطاب يثير الفرقة هو خطاب إسرائيلي".

