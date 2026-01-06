عراقجي يزور نيودلهي الأسبوع المقبل

ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يقوم سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بزيارة إلى نيودلهي الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات مع المسؤولين الهنود.

وأضافت الصحيفة أن هذه المصادر أوضحت أن الترتيبات الخاصة بالزيارة لا تزال قيد الاستكمال، إلا أن من المرجح أن يتواجد عراقجي في نيودلهي يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لعراقجي إلى الهند، إذ كانت آخر زيارة له إلى نيودلهي في مايو/أيار 2025، في وقت كانت فيه الهند تشهد توتراً وصراعاً مع باكستان.

وذكرت المصادر أن من بين الملفات المطروحة على جدول أعمال الزيارة، دفع التعاون في تطوير ميناء تشابهار، وتعزيز الربط الإقليمي، وتقوية التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في غزة.

endNewsMessage1