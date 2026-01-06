تعيين أكرمي‌ نيا متحدثاً باسم الجيش الإيراني

وأصدر اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكماً بتعيين العميد محمد أكرمي‌ نيا في منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش.

وبحسب التقرير، يحمل أمير أكرمي‌ نيا درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وهو أستاذ مشارك في جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش، إلى جانب كونه محللاً وخبيراً في القضايا السياسية والدفاعية والثقافية.

ويشغل أكرمي‌ نيا حالياً منصب نائب منسق منظمة العقيدة السياسية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سبق أن تولّى منصب نائب الشؤون السياسية في الجيش.

