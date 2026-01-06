مجلس الدفاع في إيران يحذر: استمرار السلوك العدائي سيقابل برد حازم ومتناسب

وأصدرت أمانة مجلس الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً أدانت فيه تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخلية الموجّهة ضد البلاد، مؤكدة أن أمن إيران واستقلالها ووحدة أراضيها خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز، وأن أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية سيُواجَه بردّ متناسب وحازم وحاسم.

وأضاف البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار حقها في الدفاع المشروع، لا تحصر نفسها في الرد بعد وقوع الفعل فحسب، بل تعتبر المؤشرات الملموسة على وجود تهديد جزءاً من المعادلة الأمنية.

