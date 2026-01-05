خلال اجتماع منتدى رواد الأعمال الإیرانیین؛ عراقجی: الجهود المبذولة لرفع العقوبات والمساعدة فی تحسین اقتصاد البلاد تعد من أهم مهام وزارة الخارجیة

في اجتماع منتدى رواد الأعمال الإيرانيين، الذي حضره وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، جرى نقاش وتبادل للآراء حول دور ومكانة وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.

وأكد عراقجي في هذا الاجتماع على أهمية القضايا الاقتصادية في السياسة الخارجية، مضيفا: إن الجهود المبذولة لرفع العقوبات والمساعدة في تحسين اقتصاد البلاد مهمتين هامتين لوزارة الخارجية، وقد دخلت الدبلوماسية الاقتصادية المرحلة التشغيلية من هذا المنظور.

في إشارة إلى النهج الميداني للجهاز الدبلوماسي في دعم المشاريع الاقتصادية، قال عراقجي: إن التواجد بجانب المشاريع، وحل القضايا المصرفية والنقل والقانونية، وتسهيل مسار التعاون مع الشركاء الأجانب، هي من بين المحاور الرئيسية لهذا النهج.

واعتبر وزير الخارجية أن دور رواد الأعمال والناشطين الاقتصاديين أساسي في تعزيز القوة الوطنية، مبينا أنه من خلال دعم القطاع الخاص وتسهيل المعاملات الاقتصادية، تجعل وزارة الخارجية مسار التعاون مع الشركاء الأجانب، وخاصة في المنطقة ومع الجيران، أكثر سلاسة وفعالية.

كما قدم أعضاء منتدى رواد الأعمال آراءهم واقتراحاتهم بشأن التحديات والعقبات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، وأكدوا على ضرورة تعزيز التفاعل بين القطاع الخاص والجهاز الدبلوماسي.

