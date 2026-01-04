الأقمار الصناعیة الإیرانیة الثلاثة تدخل بنجاح مرحلة الاختبارات المداریة

وافاد تقرير صادر عن منظمة الفضاء الإيرانية، اليوم الاحد، ان الأقمار الصناعية الثلاثة، دخلت خلال الاختبارات المدارية التي أُجريت، مرحلة تقييم أداء أنظمتها الفرعية، وأُفيد بأن حالتها العامة جيدة. ونظرًا للمشاكل التي حدثت خلال مرحلة إدخال القمر الصناعي "بايا" إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل ، فقد تم التركيز بشكل خاص على تثبيت هذا القمر، واتُخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة بدقة عالية.

*القمر الصناعي "بايا"

أكمل قمر "بايا" الصناعي بنجاح اختبارات الأنظمة الفرعية المتعلقة بإمداد الطاقة وتوزيعها، والإدارة الحرارية، والاتصالات عن بُعد، وتحديد المواقع، والتثبيت، والتحكم في الاتجاه، والتوجيه. ويجري حاليًا اختبار نظام الاتصالات المرئية الخاص بالقمر.

*القمر الصناعي "كوثر"

أكمل قمر كوثر الصناعي بنجاح اختبارات الأنظمة الفرعية المتعلقة بإمداد الطاقة وتوزيعها، والإدارة الحرارية، والاتصالات عن بُعد، وتحديد المواقع، والتثبيت، ودخل الآن مرحلة اختبار أنظمة التحكم في الاتجاه والتوجيه.

*القمر الصناعي "ظفر"

أكمل القمر الصناعي "ظفر" بنجاح الاختبارات الأولية المتعلقة بإمداد الطاقة وتوزيعها، والإدارة الحرارية، وتحديد المواقع، والاتصالات عن بُعد، ويجري حاليًا اختبارات إضافية على الأنظمة الفرعية ذات الصلة. تم تقييم استقرار مدار القمر الصناعي بشكل مناسب، ومع اكتمال الاختبارات الجارية، ستبدأ المراحل المتعلقة بمراقبة الحالة وارسال البيانات وتخزينها واعادة ارسالها.

*عملية الاختبار خطوة بخطوة في المدار

تُعدّ عملية اختبار الأقمار الصناعية في المدار عملية دقيقة ومرحلية تستغرق عدة أسابيع، وتُجرى بعد الإطلاق، حيث يتم خلالها تقييم أداء كل نظام فرعي تدريجيًا في ظروف مدارية حقيقية. وبناءً على الخطة، سيتم توفير ملخص للإجراءات التقنية ونتائج هذه الاختبارات تدريجيًا لخبراء صناعة الفضاء والمهتمين بها.

