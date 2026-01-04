عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين ايران وجورجيا

واستعرض السيد موجاني، خلال هذا اللقاء، برامجه وأولوياته الهادفة إلى تعزيز العلاقات، وتطوير مجالات التعاون المختلفة بين ايران وجورجيا.

الى ذلك، تمنى "عراقجي" بالتوفيق للسفير الإيراني في تبليسي، واصفا العلاقات بين إيران وجورجيا بأنها تاريخية وقائمة على علاقات شعبية وثيقة، وأكد على ضرورة تعزيز التفاعلات والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والنقل والسياحة.

يذكر أن "علي موجاني" شغل دبلوماسيا ومستشارا في وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية.

