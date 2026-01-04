إيران والعراق يؤكدان على استمرار التنسيق المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة

واستقبل "جمال رشيد"، اليوم الأحد، السفير الإيراني لدى العراق "محمد كاظم آل صادق" بقصر الرئاسة في بغداد.

وكشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، أن "اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين".

كما تناول اللقاء بين السفير الايراني والرئيس العراقي، مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين هذين البلدين الجارين وبما يرسخ أسس السلام والاستقرار الاقليميين.

