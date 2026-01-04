عراقجي يؤكد تعزیز العلاقات الشاملة مع جمهورية أذربيجان
أكد وزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي"، خلال لقائه السفير الإيراني لدى باكو "مجتبى دمیر جي لو"، أهمية التعزيز الفعال لنهج حسن الجوار من خلال التوطید والتطوير المستمر للعلاقات الشاملة مع جمهورية أذربيجان..
والتقى عراقجي اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لدى جمهورية أذربيجان.
وأکد عراقجي خلال الاجتماع في إشارته إلی اجتماعاته البناءة مع كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان، علی التقدم الفعال لنهج حسن الجوار من خلال التعزيز والتطوير المستمر للعلاقات الشاملة مع جمهورية أذربيجان وتوسيع نطاق المشاورات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية والترانزیت مع هذا البلد.
من جانبه قدم السفير "دمیر جي لو" خلال الاجتماع، تقريراً شاملاً عن آخر مستجدات العلاقات الثنائية، في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية إلى باكو.