بزشكيان: هدف الحكومة تخفيف الضغوط المعيشية على الشعب

وفي معرض حديثه عن تعاون الحكومة مع البرلمان في إصلاح سياسات الدعم اليوم السبت أشار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى أن هدف الحكومة هو تخفيف الضغوط المعيشية على الشعب ومنع الفساد في سلسلة التوريد والتوزيع، مشيراً إلى ان الحكومة وفي هذا الصدد، ترحب بالنقد والرقابة والدعم من جميع المواطنين المعنيين في البلاد.

وأكد الرئيس، أن الشعب الإيراني سيقاوم الضغوط بالاعتماد على الإيمان والوحدة والتمسك بالعدل، قائلاً: لا قوة تستطيع أن تُخضع أمة تسير على درب الحق والعدل.

كما أعرب بزشكيان عن تقديره لجهود وتضحيات القوات المسلحة للبلاد، لا سيما في مجالي الأمن وخدمة الشعب، وصرح قائلاً: "تعتبر الحكومة نفسها خادمة للشعب، وستستخدم كل سلطاتها لحل المشاكل، وتحقيق العدالة، والحفاظ على كرامة الإنسان. أرجو أن يجعلنا الله فخراً وشرفاً في نظر الشعب، شهداء، وفي النهاية في نظره".

وفي جزء آخر من خطابه، انتقد بزشكيان مزاعم الدول التي تدعي حقوق الإنسان، وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: تُرتكب جرائم سافرة ضد الشعوب المضطهدة، ولا سيما النساء والأطفال، بينما يتحدث مرتكبوها أنفسهم عن الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه الازدواجية كشفت الوجه الحقيقي لمن يدّعون حقوق الإنسان زوراً.

