الخارجية الايرانية تدين بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً تدين فيه العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا والانتهاك الصارخ لسيادة البلاد الوطنية وسلامة أراضيها.

وورد في البيان: إن الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا يمثل انتهاكاً صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي وخاصة المادة 2، الفقرة 4، من الميثاق، التي تحظر استخدام القوة وهو مثال واضح على العمل العدواني الذي يجب أن تدينه الأمم المتحدة وجميع الحكومات المعنية بسيادة القانون والسلام والأمن الدوليين على الفور وبشكل قاطع.

وتابع البیان:إن العدوان العسكري الأمريكي على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة هو انتهاك صارخ للسلام الإقليمي والدولي، وستؤثر عواقبه على النظام الدولي بأكمله وستزيد من تعريض النظام القائم على ميثاق الأمم المتحدة للتآكل والدمار.

واضاف البیان:إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تذكر بحق فنزويلا الأصيل في الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير، تشير إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات والمنظمات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، لوقف العدوان الأمريكي غير الشرعي على فنزويلا على الفور وتؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة مخططي ومنفذي هذا العدوان العسكري.

endNewsMessage1