الخارجية الايرانية: رد ايران على أي عدوان سيكون سريعا وحازما وشاملا

جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الجمعة ، ردًا على التصريحات التدخلية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك تبجحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وفي هذا الصدد، أدانت الخارجية الإيرانية بشدة التصريحات التدخلية لترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين حول الشؤون الداخلية لإيران.

وورد في البيان: إن هذا الموقف غير المسؤول، الذي يُعد استمرارًا لنهج الولايات المتحدة المتغطرس وغير القانوني تجاه الشعب الإيراني، لا يُمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، فيما يتعلق باحترام السيادة الوطنية للدول، بل يُشكل أيضًا تحريضًا على العنف والإرهاب ضد المواطنين الإيرانيين.

وكتب ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم بعنف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة...".

وأشارت وزارة الخارجية الايرانية، مستذكرةً التاريخ الطويل للتدخلات الإجرامية من قِبل حكومات أمريكية مختلفة في الشؤون الإيرانية، إلى أن ادعاء التعاطف مع الشعب الإيراني العظيم هو ادعاء نفاقي يهدف إلى تضليل الرأي العام والتستر على الجرائم الكثيرة المرتكبة ضد الإيرانيين.

وجاء في البيان: إن التواطؤ في التخطيط والتنفيذ للانقلاب المشين في 19 أغسطس/آب 1953، والتعاون مع نظام صدام حسين في الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد الإيرانيين، وإسقاط طائرة ركاب إيرانية عام 1988 والذي ادى الى مقتل 300 شخص بريء فوق الخليج الفارسي ، والتواطؤ والشراكة مع الكيان الصهيوني في مهاجمة البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية التي الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/حزيران 1925، واغتيال وقتل الإيرانيين، والعقوبات الظالمة واللاإنسانية المفروضة على مدى العقود الماضية والتي تستهدف الحقوق الأساسية وسبل عيش الإيرانيين، كلها أمثلة واضحة على عداء أمريكا للشعب الإيراني.

وأضاف البيان: تُشير وزارة الخارجية إلى واجبات ومسؤوليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، في حماية السلم والأمن الدوليين من الأحادية العدوانية للولايات المتحدة، وتؤكد أن الإيرانيين لن يسمحوا بأي تدخل خبيث في حوارهم وتفاعلهم فيما بينهم لحل المشاكل.

وتابع البيان: تُقيّم وزارة الخارجية التصريحات التهديدية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران، باعتبارها تتماشى مع سياسة الكيان الصهيوني في تصعيد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي عدوان سيكون سريعًا وحاسمًا وشاملًا. ومن البديهي أن مسؤولية عواقب هذا الوضع، الذي قد يُزعزع استقرار المنطقة بأسرها، تقع بالكامل على عاتق النظام الأمريكي.

وعقب تصريحات ترامب غير المنطقية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، اليوم أيضًا: "لن يسمح الإيرانيون بأي تدخل أجنبي في حوارهم وتفاعلهم فيما بينهم لحل المشاكل".

وصرّح وزير الخارجية، عباس عراقجي، بأن الشعب الإيراني العظيم يرفض بشدة أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما فعل في الماضي، وقال: "قواتنا المسلحة القوية في حالة تأهب، وتعرف تمامًا أين تستهدف في حال انتهاك السيادة الإيرانية".

endNewsMessage1