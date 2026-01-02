قاليباف يرد على ترامب: الشعب الإيراني أحبط أعداء أكثر خبرة بكثير

وكتب قاليباف على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم، أن "صراخ الشيطان ارتفع بعدما فشلت محاولات العناصر الميدانية المسلحة التابعة لأجهزة الاستخبارات، في تحويل احتجاجات التجار وأصحاب المهن المحقة، إلى مواجهات داخلية عنيفة ومسلحة؛ وذلك بفضل الوعي التاريخي للشعب الإيراني".

وأضاف، أن "الشعب الإيراني، على مرّ التاريخ، أحبط مخططات أعداء أكثر خبرة من هؤلاء"؛ مؤكدا : اننا لا نخلط أبدا بين صفوف المحتجين والمرتزقة الأجانب، ونحتضن أبناءنا الأعزاء.

وتابع رئيس البرلمان : يتعين على رئيس الولايات المتحدة "غير المحترم"، أن يدرك بأن اقراره رسميا (بدعم مثيري الشغب)، يجعل جميع المراكز والقوات الأمريكية في عموم المنطقة أهدافا مشروعة، ردا على أي مغامرة محتملة ضد البلاد؛ مشددا على أن "الإيرانيين متماسكون وعازمون على مواجهة أي عدو خارجي".

