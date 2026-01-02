إیران ترد على تهدید ترامب بالتدخل لحمایة المتظاهرین
اكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي لاريجاني"، ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومحاولته استغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد : على "ترامب" ان يعلم بأن التدخل في شؤوننا الداخلية سيؤدي الى هدم المصالح الامريكية.
وأضاف لاريجاني عبر تدوينة نشرت عنه اليوم الجمعة : يجب الفصل بين التجّار المحتجّين والعناصر الخريبية، وعلى ترامب أن يدرك بأن تدخّل الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وهدم المصالح الامريكية.
واوضح : في ظل المواقف المعلنة من جانب المسؤولين الصهاينة و"ترامب"، فقد اتّضح ما هو خلف كواليس الأحداث.
وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني : على الشعب الأمريكي أن يدرك بأن "ترامب" هو من بدأ بنهج المغامرة، وعليهم أن يكونوا حذرين على جنودهم.
ياتي ذلك بعد تخرصات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التدخلية الوقحة، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.