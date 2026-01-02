إیران ترد على تهدید ترامب بالتدخل لحمایة المتظاهرین

وأضاف لاريجاني عبر تدوينة نشرت عنه اليوم الجمعة : يجب الفصل بين التجّار المحتجّين والعناصر الخريبية، وعلى ترامب أن يدرك بأن تدخّل الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وهدم المصالح الامريكية.

واوضح : في ظل المواقف المعلنة من جانب المسؤولين الصهاينة و"ترامب"، فقد اتّضح ما هو خلف كواليس الأحداث.

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني : على الشعب الأمريكي أن يدرك بأن "ترامب" هو من بدأ بنهج المغامرة، وعليهم أن يكونوا حذرين على جنودهم.

ياتي ذلك بعد تخرصات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التدخلية الوقحة، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.

