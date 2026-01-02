شمخاني: أي تدخل أمريكي في احتجاجات إيران سيواجه برد ساحق

وكتب شمخاني اليوم الجمعة في تدوينة عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : الشعب الايراني يعرف جيدا تجربة "انقاذ" الامريكيين؛ من العراق وبافغانستان وصولا الى غزة.

واضاف ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع الوطني : كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما، ستُقطع قبل أن تصل، من خلال رد يبعث على الندم.

وختم شمخاني تدوينته بالقول : ان الامن الوطني الايراني خط احمر، وليس موضوعا للتغريدات المتهورة.

جاء ذلك في ظل التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومحاولته استغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.

endNewsMessage1