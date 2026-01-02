بقائي: الإيرانيون لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي

وكتب "بقائي" اليوم الجمعة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في تعليق له على التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أنه "يكفي استعراض السجل الطويل من إجراءات الساسة الأميركيين بذريعة إنقاذ الشعب الإيراني للوقوف على حقيقة تعاطف الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني، بدءا من تنظيم انقلاب 28 مرداد عام 1332 هـ. ش (19 آب /أغسطس 1953 م) ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الدكتور محمد مصدق وذلك عبر تمويل وتسليح مثيري الشغب، مرورا بإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية عام 1988 وقتل النساء والأطفال الأبرياء فوق مياه الخليج الفارسي، وايضا دعمها الشامل لنظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات ضد الإيرانيين، ثم التواطؤ مع الكيان الصهيوني في اغتيال وقتل المواطنين واستهداف البنى التحتية الإيرانية في يونيو 2025 م، فضلا عن فرض عقوبات وصفت بأنها الأشد في التاريخ، وانتهاء بتهديد (ترامب) اليوم بمهاجمة إيران بذريعة الحرص على الإيرانيي؛ في انتهاك صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على، أن "الإيرانيين، ومن خلال الحوار والتفاعل فيما بينهم لمعالجة مشكلاتهم، لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي".

