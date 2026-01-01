رئيس الطاقة الذرية: الصناعة النووية تتقدم رغم العقوبات والاغتيالات والقصف

واضاف اسلامي في حفل افتتاح قسمي العلاج الخارجي والرقود في عيادة الشهداء النووية لعلاج الجروح بجامعة العلوم الطبية بمدينة اصفهان (وسط) ان مؤسسة الطاقة الذرية استخدمت اعلى مستواها وطاقاتها لخدمة السلامة والطب في البلاد.

واضاف ان تخصيب اليورانيوم، يمثل قاعدة الطب النووي، ومن دون التخصيب لا يمكن انتاج الوقود والتشعيع، فيما يعلن الاعداء صراحة ان ايران لا يحق لها التخصيب.

ومضى يقول ان الدول السلطوية استخدمت جميع الادوات والاساليب المتاحة لعرقلة الصناعة النووية الايرانية التي هي واحدة من الصناعات المتطورة واتبعوا الاسلوب ذاته في المجالات الاخرى من العلوم والتكنولوجيات المتقدمة بما فيها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية.

وفي معرض اشارته الى افتتاح احد اكبر مراكز العلاج بالبلازما في اصفهان، قال اسلامي ان هذا المركز تم تشغيله بالتعاون بين شركة تطوير تكنولوجيا البلازما وجامعة العلوم الطبية باصفهان، ويملك قدرات هائلة للعلاج والتعليم والبحوث.

واضاف ان تكنولوجيا البلازما، تستخدم اليوم في مجالات الصحة والصناعة والبيئة والزراعة موضحا ان جامعة العلوم الطبية باصفهان، قادرة في ضوء مواردها البشرية الهائلة، الاضطلاع بدور رائد في هذا المضمار.