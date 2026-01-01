فرزین، مساعدا خاصا لرئیس الجمهوریة للشؤون الاقتصادیة

وقال الرئيس بزشكيان في قرار التعيين: اعينك في منصب المساعد الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية نظرا الى ماضيك في العمل التنفيذي وخبراتك القيمة.

واعرب عن امله في ان يبذل فرزين، قصارى الجهد في اطار الدستور واهداف وثيقة الرؤية والسياسات العامة المصادق عليها من قبل قائد الثورة الاسلامية، والخطة التنموية السابعة والتقيد بالميثاق الاخلاقي لمنتسبي حكومة الوفاق الوطني، للافادة من قدرات وامكانات اصحاب الرأي وتقديم الاراء في سبيل تحقيق اهداف الحكومة وحل قضايا البلاد في هذا الحقل.