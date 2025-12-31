العميد وحيدي نائباً للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية

وجاء تعيين العميد أحمد وحيدي في منصب نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية بناءً على اقتراح اللواء محمد باكبور، وبموجب حكم صادر عن القائد العام للقوات المسلحة.

ويضم السجل المهني للعميد وحيدي تولّيه قيادة فيلق القدس، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، إضافة إلى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ويخلف العمد وحيدي في هذا المنصب العميد علي فدوي.

وخلال مراسم التسليم والتسلّم، أشار اللواء محمد باكبور، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، إلى جهود العميد فدوي خلال فترة تولّيه منصب نائب القائد العام، قائلاً: «أتقدم بالشكر والتقدير لأخي العزيز العميد فدوي على الجهود الكبيرة التي بذلها. فقد كان في السابق إلى جانب اللواء سلامي وأنا، وقدم إسهامات مهمة في تنفيذ المهام الموكلة».

وأضاف: «إن حكم تعيين العميد وحيدي صدر عن سماحة القائد، ويتم اليوم في هذا الاجتماع تقديمه رسمياً نائباً للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية».

من جانبه، قال العميد وحيدي في كلمته خلال المراسم: «آمل أن أكون، بوصفي خادماً، في خدمة جميع الإخوة والأعزاء من عناصر الحرس، ولا سيما القائد العام المحترم، وأن أعمل إلى جانبه في تنفيذ المهام».

وذكرت وكالة «تسنيم» أن العميد محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، قام خلال المراسم بتلاوة حكم تعيين العميد أحمد وحيدي نائباً للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، الموقّع من قبل سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله).

نص الحكم كما يلي:

العميد وحيد شاه‌ جراغي (أحمد وحيدي)،

نظراً لالتزامكم وكفاءتكم وتجاربكم القيّمة، وبناءً على اقتراح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، أعيّنكم نائباً للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية.

ومن المتوقع منكم الاضطلاع بدور جهادي وثوري في تعزيز مستوى الجاهزية العملياتية، ودفع مهام الحرس قدماً باقتدار، وتسريع تلبية الاحتياجات المعنوية والمعيشية الأساسية للعاملين، وذلك في إطار تنسيق وتكامل بنّاء مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ووفق توجيهات القائد العام للحرس.

وأتقدم بالشكر والتقدير على الجهود والخدمات التي قدّمها العميد علي فدوي خلال فترة مسؤوليته.

أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.

