على هامش اجتماع مجلس الوزراء؛ متحدثة الحکومة: نحن على أتم الجاهزیة للدفاع عن الوطن

وقالت مهاجراني علی هامش اجتماع مجلس الوزاء، اليوم الاربعاء، وردا على سؤال فيما يتعلق بالادّعاءات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الامريكي، خلال لقائه رئيس وزراء الكيان الصهیوني : "لقد كنا دائما مستعدين للتفاوض، ويعمل الجهاز الدبلوماسي الايراني باستمرار على أداء واجبه الجوهري، وهو متابعة الشؤون الدبلوماسية."

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة أن العالم شهد بوضوح في 13 حزيران /يونيو 2025، أن إيران لم تكن البادئة بالحرب، مضيفة: انه ومع ذلك، فمن البديهي أننا دائما على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن البلاد.

وعند سؤالها عن تصريحات مسؤولين عراقيين بشأن وساطتهم بين إيران والولايات المتحدة، ردت مهاجراني قائلة : "لا يمكنني تأكيد أو نفي بشكل قاطع قضیة محادثات جرت في العراق مع الطرف الأمريكي، لكننا نُثمن دائما جهود دولة العراق الصديقة والشقيقة في تخفيف التوترات الإقليمية."

وتابعت متحدثة الحکومة موضحة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب ايضا في تقليل التوترات، لكن ذلك لا يمكن أن يتابع إلا ضمن إطار شروط واعتبارات وضوابط محددة لدى إيران.

تأكيد رئيس الجمهورية على الحفاظ على الحوار والتواصل مع الشعب

وحول الاحتجاجات الشعبية الاخيرة في ايران،أوضحت مهاجراني قائلة: "قُدّم في جلسة مجلس الوزراء اليوم تقرير حول الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية. وقد شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على الحوار والتواصل مع الشعب واستماع صوت المواطنين من أجل معالجة القضايا والمشكلات."

وشددت على أن "الحكومة تعترف بالاحتجاجات الشعبية" وقالت: ندرك جيدا أن المشاكل الاقتصادية سبّبت ضغوطا على المواطنين؛ ولذلك ننظر الى هذه المسألة على أنها منفصلة تماما عن القضايا السياسية."

