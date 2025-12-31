اثناء محادثة هاتفیة مع نظیره البحرینی؛ عراقجی: حل أزمة الیمن یکمن فی الحوار بین جمیع الأطراف الیمنیة

وخلال محادثة هاتفية، تباحث وزير الخارجية الإيراني ونظيره البحريني " عبد اللطيف بن راشد الزياني" حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال الهاتفي، عن قلقه إزاء تزايد التوترات في جنوب اليمن، وشدّد على ضرورة أن تبذل جميع دول المنطقة جهودا مشتركة للحفاظ على وحدة اليمن وسيادة اراضيه.

وأکد عراقجي على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن حل الأزمة اليمنية یمر عبر الحوار بين جميع الإطراف والفصائل اليمنية."

من جانبه، شدّد وزير خارجية البحرين على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.

وأعرب وزيرا خارجية إيران والبحرين عن أملهما في أن تُكلّل الجهود الجارية بالنجاح، وتؤدي الى حلّ المشاكل القائمة، والحفاظ على وحدة اليمن، وتعزيز الاستقرار في هذا البلد.

