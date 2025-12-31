الرئیس بزشکیان: الدعم والتعاطف والنقد البنّاء تمهد الطریق لإصلاحات مستدامة

واعتبر الرئیس "بزشکیان" اليوم الأربعاء، في الاجتماع الخامس والستين للجمعية العامة للبنك المركزي، الدعم والتعاطف والنقد البناء كمتطلبات أساسية للتغلب على الظروف الراهنة للبلاد.

وأكد ضرورة الاهتمام بنقاط قوة البلاد وإنجازاتها الإدارية، قائلاً: "نحن في وضعٍ يمارس فيه أعداء البلاد ضغوطاً علينا، وللأسف، قد تُؤدي بعض المواقف والإجراءات داخل البلاد إلى إضعافها وإلحاق الضرر بها. في مثل هذه الظروف، يُعدّ الاهتمام بالجوانب الإيجابية للأداء وتعزيز التعاطف شرطين أساسيين لتجاوز الأزمات والضغوط القائمة".

واعتبر رئيس الجمهوریة التدبیر والدعم والتقارب والتآزر کمقدمة لنجاح البلاد وتقدمها وقال إن الدعم المتبادل والتعاطف الحقيقي والنقد الفعال يمكن أن تمهد الطريق للخروج من الظروف الصعبة الراهنة کما تمهد الطریق لإصلاحات مستدامة.

endNewsMessage1