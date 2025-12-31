القبض علی عناصر خلية إرهابية في سراوان جنوب شرق ايران

ووفقا لدائرة العلاقات العامة لمقر القدس، فقد تم تحديد واعتقال هذه الخلية الإرهابية التي كانت مسؤولة خلال العام الماضي عن تنفيذ عمليات إرهابية متعددة في منطقة سراوان، وذلك بعد عمليات استخباراتية دقيقة وخلال استمرار التمرين العملياتي "شهداء الأمن 2"،

وأضاف البيان: "وفقا للتقارير، أقر الأشخاص الذين تم القبض عليهم في اعترافاتهم الأولية بأنهم كانوا يخططون وينفذون عمليات اغتيال ضد قوات الأمن في منطقة سراوان بناء على توجيهات من جماعات إرهابية ومعادية."

تجدر الاشارة الى أن منطقة سراوان تابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، وتقع على بُعد 347 كيلومترا جنوب شرق زاهدان (مرکز المحافظة)، وتشترك بحدود مع دولة باكستان.

