الرئيس بزشكيان: رد إيران على أي اعتداء سيكون قاسيا

وكتب الرئيس "بزشكيان" الیوم الثلاثاء على حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي : إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي عدوان ظالم سيكون قاسيا وباعثا على الندم.

يأتي، بينما كان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، ادعى يوم الاثنين خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بأن وصلته اخبار عن "سعي إيران لاستعادة قدراتها، وإذا كان ذلك صحيحا فسيتم تدميرها"؛ معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا يحدث ذلك".

وردا على سؤال بشأن السماح لشن هجوم عسكري جديد على إيران من عدمه، قال ترامب بكل صلافة، انه "في حال كان الأمر يتعلق ببرنامج صاروخي فالإجابة نعم بالتأكيد، وإذا كان برنامجاً نووياً فسيكون ذلك بسرعة"؛ على حد تعبيره.

endNewsMessage1