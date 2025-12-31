مسؤول: مفاجآت ايران في المجال الدفاعي لم تُستخدم بعد

وفي حفل احياء الذكرى السادسة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، مساء الثلاثاء ، في المسجد الجامع بمدينة اهواز (جنوب غرب) وفي معرض رده على التهديدات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين، اكد حجة الاسلام ضياء الدين آقاجانبور موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت، قائلاً: لن نستسلم أبدًا لمطالب الأعداء غير المشروعة.

وأضاف، مُشدّدًا على قوة الردع والإنجازات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إنّ القوات المسلحة الإيرانية اليوم في أوج قوتها، وقوة الدفاع والجيش في هذا البلد الإسلامي تختلف اختلافًا كبيرًا عمّا كانت عليه في عهد الدفاع المقدس (1980-1988)".

وأشار آقاجانبور إلى نجاحات البلاد في إنتاج صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، واعتبر عملية "الوعد الصادق" مثالًا على هذه القدرة.

وردًا على تصريحات ترامب الأخيرة، خلال لقائه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم أي هجوم إسرائيلي على ايران إذا استمر برنامجها الصاروخي أو النووي، اكد آقاجانبور انه على الأعداء أن يعلموا أن إيران لن ترضخ لأي ابتزاز دفاعًا عن مصالحها الوطنية والدولية، كما أظهرت في عملية "الوعد الصادق" أنها لن تتنازل لأحد من أجل عزتها واقتدارها.

ووصف الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، بأنه محبوب قلوب الشعب، ولفت الانتباه إلى الاستقبال الحافل الذي حظي به جثمانه من قبل الملايين.

وقال رئيس المنظمة السياسية والعقائدية بوزارة الدفاع: "بفضل دماء الشهداء، سيتم تمريغ أنوف المستكبرين بالتراب لا محالة، وسيأتي يوم تحرير المسجد الأقصى".

