رئیسا إیران وروسیا یبحثان هاتفیا العلاقات الثنائیة وتنفیذ الاتفاقات المشترکة
بحث رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، آخر مستجدات العلاقات الثنائية، واستعرضا مسار تنفيذ الاتفاقات المشتركة الموقعة بين طهران وموسكو.

ولفت بزشكيان وبوتين، في هذا الاتصال، الى الطابع الستراتيجي للعلاقات القائمة بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، مع التاكيد على ضرورة استمرار التشاور المنتظم وتعزيز التنسيق الهادف الى تعميق العلاقات الشاملة بين البلدين.

 

