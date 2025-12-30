رئیسا إیران وروسیا یبحثان هاتفیا العلاقات الثنائیة وتنفیذ الاتفاقات المشترکة

وأجری الرئيس الايراني ونظيره الروسي، اليوم، محادثة هاتفية، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية ومسار تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

ولفت بزشكيان وبوتين، في هذا الاتصال، الى الطابع الستراتيجي للعلاقات القائمة بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، مع التاكيد على ضرورة استمرار التشاور المنتظم وتعزيز التنسيق الهادف الى تعميق العلاقات الشاملة بين البلدين.

