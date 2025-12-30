إیران تصنف البحریة الکندیة منظمة إرهابیة

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا بشأن الرد على قرار الحكومة الكندية غير القانوني الصادر في 19 يونيو/حزيران 2024 بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

و أعلنت وزارة خارجية في البيان: "إن الحكومة الكندية قد أعلنت الحرس الثوري الإسلامي، المعترف به كأحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد، منظمة إرهابية، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومن هذا المنطلق ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، و استنادا إلى المادة 7 من قانون "العمل المتبادل ضد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية" لعام2020، الذي ينص على أن "جميع الدول التي تمتثل بأي شكل من الأشكال لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية أو تدعمه، تخضع للمعاملة بالمثل"، تعتبر البحرية الكندية خاضعة للقانون المذكور وأحكامه ومفاده، وبالتالي، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، تُصنّفها وتُعلنها منظمة إرهابية."

