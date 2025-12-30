متحدثة الحکومة الإیرانیة:نستمع حتى إلى الاصوات الحادة برویة و صبر

وأشارت مهاجراني خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي، الى أن "الرئيس بزشكيان وجّه وزارة الداخلية بإنشاء آلية للحوار مع من يعبّرون عن احتجاجاتهم، معتبرة أن ذلك "يدل على اعتراف الحكومة بهذه الاعتراضات، وتعاملها مع الأزمات والضغوط الاقتصادية باعتبارها فرصا لإصلاح البنية الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحوار".

وشدّدت على أن "الحكومة تعترف بالاحتجاجات الشعبية كردّ فعل طبيعي على الضغوط المعيشية والاقتصادية، وتدعم التجمعات السلمية التي يكفلها الدستور"، مؤكدة على أن "نهج الدولة قائم على المسؤولية والتروي في مواجهة الاضطرابات، والاستماع الصبور للشعب بما يخدم الوحدة الوطنية ويسهم في إيجاد حلول جماعية للأزمات الراهنة".

يتبع

