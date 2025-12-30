شمخاني لترامب: أي اعتداء على إيران سيقابله رد فوري يتجاوز التصور
معرف الأخبار : 1734994
أكد الأدميرال علي شمخاني ان القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن او تصريح، وان أي عدوان على البلاد سيلقى رداً فوريا وشديداً يفوق التصور.
وكتب شمخاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (اكس)، مساء الاثنين: "في العقيدة الدفاعية الإيرانية، تُحدَّدُ بعض الردود حتى قبل أن تصل التهديدات إلى مرحلة التنفيذ. القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن او تصريح. وأي عدوان سيلقى رداً شديداً وفوريا يفوق تصور الاعداء.
جاء كلام شمخاني بعد تخرصات ترامب عند استقباله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، حيث هدد بضرب المواقع النووية الإيرانية مرةً أخرى في حال عملت ايران على إعادة بنائها.