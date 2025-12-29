الجيش الإيراني: سنواجه اي تصرف عدائي برد ساحق وفوري

ولفت الجيش عبر بيانه الى أن "أحداث " 9 دي 1388ش - 30 ديسمبر 2009م) شكلت لحظة تاريخية بارزة تجسّد وعي الشعب الإيراني ووحدته مع القيادة؛ حيث خرج الشعب في مسيرات حاشدة لتأييد موقف سماحة قائد الثورة الاسلامية بوجه أعمال الشغب بعد الانتخابات، وكان ذلك رداً حازما على محاولات الأعداء الرامية الى إضعاف الصفوف واستهداف أركان الجمهورية الإسلامية.

وأكد هذا البيان، بأن "الحفاظ على الوحدة الوطنية والالتفاف حول محور القيادة يبقى أقوى سلاح لمواجهة المؤامرات، كما ظهر خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً".

وحذر بيان الجيش، من أن "أعداء الجمهورية الإسلامية يسعون الآن إلى الحرب النفسية وبث اليأس بين صفوف الشعب"؛ مشدداً على أن "اليقظة والصمود كما حدث في مواجهة ملحمة 9 دي، وحرب الاثني عشر يوما الأخيرة، تشكلان سداً منيعاً أمام هذه المؤامرات".

وختم الجيش بيانه، بالتأكيد على أن "القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن سيادة البلاد وحماية شعبها ونظامها تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن أي خطوة عدائية ستلقى رداً حاسماً وفورياً".

