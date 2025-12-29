طهران تعلق على تصريحات رئيس الوزراء العراقي ومساعيه لعقد لقاء إيراني–أميركي

وقال "بقائي" خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الیوم الإثنین عن فرض اجراءات الحظر علی ایران: "أنتم لم تختاروا العقوبات، بل فُرضت علينا. العقوبات جريمة، لا شك في ذلك. ونحن نرى أنها جريمة ضد الإنسانية لما لها من آثار على تمتع الناس بحقوقهم الإنسانية الأساسية. لقد وصفنا العقوبات بالإرهاب الاقتصادي؛لذلك، ليس هناك شك في أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية هو عمل غير قانوني وإجرامي وغير إنساني.

وتابع قائلا: من أهم مهامنا، هو السعي لإلغاء اجراءات الحظر في إطار مفاوضات معقولة ويجب أن نكون على يقين بأن نتيجة أي مفاوضات ستكون رفع العقوبات. ونسعى إلى مفاوضات معقولة، تُراعي مصالحنا ومصالح الشعب الإيراني ویجب على الطرف الآخر أن يتقبل أنه ليس لديه خيار سوى قبول معادلة تعكس وتجسد المصالح والمخاوف المشروعة للشعب الإيراني.

اعتراف الکیان الصهيوني بأرض الصومال يتماشى مع استراتيجية جعل المنطقة بأكملها غير آمنة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول اعتراف الکیان الصهيوني بأرض الصومال : هذه مسألة مهمة للغاية. ولم تؤكد أي دولة هذا الأمر. في الواقع، هذا التعريف لا معنى له وليس له أي أساس. إن الاعتراف بجزء من دولة مستقلة وجزء من الأراضي الصومالية من قبل جهة وجودها غير شرعي أيضا جاء في اتجاه تفتيت الدول الإسلامية وتفكك وتقسيم المنطقة، ومن أجل جعل المنطقة بلا دفاع في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.

وأضاف بقائي: لقد عارضت دول المنطقة بالإجماع هذا الإجراء. وقد رفضت بيانات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي هذا الإجراء بشكل واضح.وكما قلت، ليس هناك أي أساس في منظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي لهذا الإجراء. ولا نتوقع من الکیان الصهيوني الذي لا يلتزم بأي قواعد وقوانين أن يهتم بمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول.

ومضی إلی القول : الصومال، كدولة أم، اتخذت موقفا واضحا للغاية. وسمعنا اليوم أن شعب الصومال احتج. ومن الناحية الأمنية، فإن هذا الإجراء هو أكثر من مجرد محاولة وراء فصل جزء من دولة إسلامية مستقلة والمنطقة، وهو يتماشى مع استراتيجية زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، بما في ذلك غرب آسيا، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر. ولذلك نأمل أن يكون هذا التطور بمثابة إنذار لجميع دول المنطقة ودول العالم لفهم حقيقة أن طبيعة الکیان الصهيوني معادية للسلام. وطبيعته، خلق التوتر وبث الفرقة والانقسام والصراع في دول المنطقة.

نحن نشکر العراق، لكن بداية أي عملية تفاوضية تتطلب التزام الأطراف بمبادئ التفاوض

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على تصریحات رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" الذي أعلن أننا نحاول حاليا عقد اجتماع مباشر بين إيران والولايات المتحدة في بغداد: من الجدير بالثناء أن أصدقاءنا في العراق مهتمون بالقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في المنطقة، وكما نحن مهتمون بالأمن والاستقرار في الدول المحيطة والمجاورة،ولطالما رحبنا بالجهود الطيبة التي تبذلها جميع دول المنطقة للمساعدة في تخفيف التوترات ولقد قدرنا ذلك.

وأردف بالقول: إن أصدقائنا العراقيين والدول الأخرى في المنطقة يعلمون جيدا أن بداية أي عملية تفاوضية تتطلب التزام الأطراف بمبادئ التفاوض، وطالما لم يتم توفير ذلك فإن الحديث عن تشكيل عملية تفاوضية لا يمكن أن يكون واقعيا للغاية.

وأضاف: لطالما التزمت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بالدبلوماسية. فالدبلوماسية هي أداة للدفاع عن المصالح الوطنية الإيرانية وتأمينها وعندما نصل إلى نتيجة مفادها أن هذه الأداة هي أداة فعالة ، فإننا بالتأكيد لن نتردد في استخدامها.

السفير وموظفو السفارة الإيرانية في فنزويلا يؤدون واجباتهم بجدية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيما يتعلق بالوضع الراهن في فنزويلا : إن السفير وموظفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فنزويلا يقومون بواجباتهم بجدية وإن الحديث عن خروج موظفي السفارة الإيرانية ما هو إلا جزء من الحرب النفسية التي واجهناها ایضا في الأشهر الماضية وهذا نمط متكرر يُستخدم الآن في قضیة فنزويلا.

وأضاف بقائي: فيما يتعلق بانسحاب شركة إيرانية من أحد المشاريع التنموية في فنزويلا، ينبغي القول إن هذا الخبر، خبر قديم وأصله يعود إلى ما قبل عام تقريبا. فالأمر يتعلق بمشروع كان في مرحلة الحوار والمفاوضات فقط؛ ولذلك، لم يبدأ المشروع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتطورات في فنزويلا، فإن هذه القضية تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي وأعتقد أنها اختبار للنظام المعياري بأكمله الذي تم إنشاؤه في السنوات الثمانين الماضية واستند إلى حظر التعدي على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول.

ومضی إلی القول: إن الإجراءات التي تتخذها أمريكا ضد فنزويلا في منطقة البحر الكاريبي تتناقض مع كل هذه المعايير الدولية. وقد صرح المسؤولون الفنزويليون بوضوح أن تصرفات الولايات المتحدة هي محاولة وراء استعمار جديد ونهب موارد البلاد النفطية. ولم يكن المسؤولون الأميركيون غير صادقين في هذا الصدد، فقد أعلنوا صراحة أنهم يبحثون عن نفط فنزويلا ومواردها الطبيعية. وتشكل هذه القضايا إنذارا خطيرا للقانون الدولي برمته، وميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي يحكم العلاقات الدولية، ويمكن أن يكون لها تداعیات واسعة النطاق وبعيدة المدى على جميع البلدان والعلاقات الدولية.

یتبع..

