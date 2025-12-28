في اتصال مع القائم بأعمال وزير الخارجية اليمني؛ عراقجي: على الاحزاب والفصائل اليمنية ان تحبط مخطط التقسيم في البلاد

ورحّب عراقجي، بالاتفاق الذي حصل مؤخرا بين الطرفين اليمني والسعودي حول تبادل الاسرى، وقال : ان السبيل الى تسوية مشاكل اليمن يكمن في رفع كامل الحصار عن هذا البلد، وتنفيذ البنود الاخرى من خارطة الطريق والحوار اليمني – اليمني، بهدف تشكل حكومة شاملة ووفق مبدأ الدفاع عن وحدة الاراضي والسيادة اليمنية.

وفي جانب من هذا الاتصال، اشاد وزير الخارجية الايراني بمواقف الشعب اليمني الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته بوجه انتهاكات الكيان الصهيوني.

في المقابل، اشار القائم باعمال وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء، الى التطورات الاخيرة جنوبي اليمن، كما قدم تقريرا بشأن هذا الوضع، مع تاكيده على ان التحركات التي تصدر عن اعداء اليمن والمنطقة زادت الامور الراهنة تعقيدا.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، استعرض وزير الخارجية الايراني مع نظيره القطري "محمد بن عبد الرحمان آل ثاني"، التطورات الإقليمية بما فيها الاحداث الاخيرة داخل اليمن.

وشدّد الوزيران، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسيادتها، كما أعربا عن قلقهما إزاء الأوضاع في فلسطين ولبنان، لا سيما في ظل خرق الكيان الصهيوني لاتفاقات وقف إطلاق النار، واستمرار اعتداءاته على غزة ولبنان، واستهداف المدنيين هناك.

