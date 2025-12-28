الرياض وطهران تناقشان ملفات اليمن ولبنان والاعتداءات الإسرائيلية

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الأحد، فقد تم خلال هذا الاتصال مناقشة وتبادل وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، في معرض حديثه عن التطورات في جنوب اليمن، إلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وضرورة تنفيذ خارطة الطريق.

كما أدان عراقجي العدوان الصهيوني على لبنان، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما ضامني وقف إطلاق النار، لوقف عدوان الكيان وجرائمه ضد الشعب اللبناني.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي، على أهمية استمرار التوافق والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، مشددا على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني.

