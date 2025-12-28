وزیرا خارجیة ایران وقطر یتباحثان حول اهم المستجدات الاقلیمیة

وخلال محادثة هاتفية،تباحث وزير الخارجية الايرانية "عباس عراقجي"، ونظيره القطري "محمد بن عبد الرحمان آل ثاني" حول التطورات الإقليمية بما فيها الاحداث الاخيرة في اليمن.

وشدّد الوزيران على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسيادتها، كما أعربا عن قلقهما إزاء الأوضاع في فلسطين ولبنان، لا سيما في ظل خرق الكيان الصهيوني لاتفاقات وقف إطلاق النار، واستمرار اعتداءاته على غزة ولبنان، واستهداف المدنيين.

ودعا الطرفان المجتمع الدولي الى ممارسة ضغط فعّال على الكيان الصهيوني لحمله على الالتزام الكامل بتعهداته، ووقف سياساته القائمة على الإبادة والاحتلال والتوسع.

وفي سياق تطورات اليمن، أفادت تقارير إرنا أن قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" تمكّنت مؤخرا من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في جنوب اليمن، مشيرة الى أن هدفها المعلن هو "طرد المتطرفين ومنع عمليات التهريب".

وأضافت التقارير أن هذه القوات سيطرت على مدينة سيئون في محافظة حضرموت، إضافة الى حقول نفطية في مناطق حدودية مع السعودية. كما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن انضمام عدد من القادة المحليين في محافظة المهرة (المتاخمة لعُمان) الى تحالفه.

وقد أدت هذه التقدّمات في حضرموت – أكبر محافظات اليمن مساحة – الى انسحاب القوات الموالية للسعودية، والتي تتجه حاليا نحو محافظة مأرب.

