عراقجي: لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وأدلی وزير الخارجية الايراني بهذا التصريح امام اجتماع لطلاب جامعة ميغيمو الروسية، وذلك على امتداد زيارته الاخيرة لموسكو.

وأضاف عراقجي، أنه إذا كان هناك توافق على هذين المبدأين، فإن إمكان الدبلوماسية والتفاوض يكون متاحًا أيضًا؛ أما لو كان الطرف المقابل يسعى إلى فرض آرائه، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة حاليًا إذ إنها لا تبحث عن تفاوض بل عن إملاءات، فإن الحوار سيكون بلا معنى وغير ممكن.

وتابع وزير الخارجية : لكن اذا ما توفّرت الجاهزية لإجراء مفاوضات عادلة ومتوازنة، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستقوم بدراسة الأمر.

ومضى وزير الخارجية الى القول : إن إيران عضو ملتزم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT، كما إن منشآتنا النووية التي تعرضت للهجوم كانت خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

واردف : وكما نلتزم بتعهداتنا في إطار معاهدة عدم الانتشار، فإننا نُصرّ أيضًا على استيفاء حقوقنا، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتخصيب اليورانيوم، وليس لدينا أي نية للتخلي عن هذا الحق.

