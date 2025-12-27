مجلس صيانة الدستور يؤكد استعداده للاشراف على الانتخابات التشريعية التكميلية في البلاد

وأدلی نائب امين مجلس صيانة الدستور بهذا التصريح، اليوم السب، خلال اجتماع هيئات الرقابة في المحافظات والمدن (الايرانيى) التي ستتولى مهام الإشراف على الانتخابات التكميلية في العام المقبل.

واوضح صادقي مقدم، حول الاشراف على الانتخابات التكميلية البرلمانية المرتقبة، ان "شبكة شعبية واسعة ومنسجمة من المراقبين لدى مجلس صيانة الدستور ستتولى بكامل الاستقلال والمسؤولية وبالتعاون مع وزارة الداخلية، مهامها القانونية في هذا الخصوص".

وعن امكانية اجراء التصويت الالكتروني من عدمه، قال هذا المسؤول : في حال ضمان السلامة، والسرعة، والدقة، وخاصة الأمن وسهولة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، فإن التصويت الالكتروني سيكون قابلا للتنفيذ بموافقة وتصديق مجلس صيانة الدستور.

